İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (Ramazan İmsakiyesi)
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılındı. Ramazanın ilk iftarı 11 Mart Pazartesi günü yapılacak. "On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. 2024'ün Ramazan ayının ilk iftar saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 il için belli oldu. Peki, yarın iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak?
Milyonlarca Müslüman'ın heyecan ve hasretle beklediği Ramazan ayı başlıyor. Başta oruç olmak üzere ibadetlerle geçecek bu mübarek ayın sonunda ise Ramazan Bayramı'na erişilecek. Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin akşam ezanı saati araştırılıyor. İşte, 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri...