İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri (22 Şubat Diyanet Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayının 4. gününe gelirken, iftar sofralarında ezan sesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gün boyu tutulan oruçların ardından sevdikleriyle aynı sofrada buluşacak olan milyonlarca vatandaş, "Bugün iftar saat kaçta açılacak?" ve "Akşam ezanına ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için 22 Şubat 2026 tarihli iftar saatleri belli oldu. İftar saat kaçta açılacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri.