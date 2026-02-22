İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri (22 Şubat Diyanet Ramazan imsakiyesi)
22.02.2026 15:52
Aydın Kayar
Mübarek Ramazan ayının 4. gününe gelirken, iftar sofralarında ezan sesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gün boyu tutulan oruçların ardından sevdikleriyle aynı sofrada buluşacak olan milyonlarca vatandaş, "Bugün iftar saat kaçta açılacak?" ve "Akşam ezanına ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için 22 Şubat 2026 tarihli iftar saatleri belli oldu. İftar saat kaçta açılacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri.
İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri belli oldu. 2026 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 4. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, iftar saat kaçta açılacak?
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 22 Şubat Pazar tarihli il il imsakiye bilgisi:
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da oruç bugün saat 18.53'de açılacak.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre Ankara'da bugün iftar saat 18.39'da yapılacak.
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
2026 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
İzmir'de bugün oruç saat 19.03'de açılacak.
TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Ramazan'ın dördüncü gününde Türkiye genelinde iftar vakitleri doğudan batıya doğru yaklaşık 1 saatlik bir farkla gerçekleşecek.
İşte 2026'nın dördüncü iftarı için Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 81 ilimizin akşam ezanı (iftar) saatleri şu şekilde:
Iğdır: 17:54
Kars: 17:57
Ağrı: 17:58
Ardahan: 17:58
Hakkari: 17:58
Van: 17:58
Artvin: 18:01
Bitlis: 18:03
Şırnak: 18:03
Erzurum: 18:05
Muş: 18:05
Siirt: 18:05
Rize: 18:07
Batman: 18:08
Bayburt: 18:09
Bingöl: 18:09
Mardin: 18:10
Trabzon: 18:10
Diyarbakır: 18:11
Gümüşhane: 18:11
Erzincan: 18:12
Tunceli: 18:13
Elazığ: 18:15
Giresun: 18:15
Ordu: 18:17
Şanlıurfa: 18:18
Adıyaman: 18:19
Malatya: 18:19
Sivas: 18:22
Samsun: 18:23
Tokat: 18:23
Gaziantep: 18:24
Kahramanmaraş: 18:25
Kilis: 18:25
Amasya: 18:26
Sinop: 18:27
Osmaniye: 18:28
Çorum: 18:29
Kayseri: 18:29
Hatay: 18:30
Yozgat: 18:31
Adana: 18:32
Kastamonu: 18:33
Nevşehir: 18:33
Kırşehir: 18:34
Niğde: 18:34
Çankırı: 18:35
Mersin: 18:35
Aksaray: 18:36
Kırıkkale: 18:36
Karabük: 18:38
Ankara: 18:39
Bartın: 18:39
Karaman: 18:40
Zonguldak: 18:41
Konya: 18:42
Bolu: 18:43
Düzce: 18:44
Sakarya: 18:47
Eskişehir: 18:48
Afyonkarahisar: 18:49
Kocaeli: 18:49
Bilecik: 18:50
Isparta: 18:50
Antalya: 18:51
Burdur: 18:51
Kütahya: 18:51
Yalova: 18:52
Bursa: 18:53
İstanbul: 18:53
Uşak: 18:54
Denizli: 18:56
Balıkesir: 18:59
Kırklareli: 18:59
Tekirdağ: 18:59
Muğla: 19:00
Aydın: 19:01
Edirne: 19:02
Manisa: 19:02
İzmir: 19:03
Çanakkale: 19:04