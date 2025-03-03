İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi)

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının üçüncü günü, 3 Mart akşamı (bugün) açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.



Bu yıl; Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.



Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.



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