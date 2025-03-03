İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi)
2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri belli oldu. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için sevdiklerine güzel sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta?, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 3 Mart 2025 tarihli il il iftar saatleri.
Ramazan ayının üçüncü gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 3 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?