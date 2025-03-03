imsakiye

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi)

2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri belli oldu. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için sevdiklerine güzel sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta?, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 3 Mart 2025 tarihli il il iftar saatleri.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 1

Ramazan ayının üçüncü gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 3 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da oruç bugün (3 Mart) saat 19.04'de açılacak.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 3

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da üçüncü gün iftarı saat 18.49'da yapılacak.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 4

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2025 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İzmir'de orucun üçüncü günü saat 19.13'de açılacak.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 3 Mart Pazartesi il il iftar vakitleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 5

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının üçüncü günü, 3 Mart akşamı (bugün) açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.

Bu yıl; Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.

İL İL İFTAR SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DAHA FAZLA GÖSTER