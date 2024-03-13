İftar Saati ve İmsakiye 2024 - İftar Vakti, Sahur Vakti - İl İl İftar Saatleri ve Sahur Vakitleri
İftar saati ve imsakiye 2024 NTV Haber'de! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve tüm iller için il il iftar saatleri ve sahur vakitleri. Bugün iftar ve sahur saatleri saat kaçta? İmsak, güneş, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri saat kaçta ne zaman? İşte Diyanet 2024 Ramazan İmsak vakitleri...
İL İL İFTAR SAATLERİ, SAHUR VAKİTLERİ VE İMSAKİYE 2024
İmsakiye 2024 - İftar Saatleri - Sahur Vakti - Ramazan İmsakiyesi
TÜM İLLER İÇİN İMSAKİYE VAKİTLERİ
Ankara İftar Saati - Ankara İmsakiye: Ankara İftar Vakti, Ankara İçin Sahur Vakti
İstanbul İftar Saati - İstanbul İmsakiye: İstanbul İftar Vakti, İstanbul İçin Sahur Vakti
Antalya İftar Saati - Antalya İmsakiye: Antalya İftar Vakti, Antalya İçin Sahur Vakti
Bursa İftar Saati - Bursa İmsakiye: Bursa İftar Vakti, Bursa İçin Sahur Vakti
İzmir İftar Saati - İzmir İmsakiye: İzmir İftar Vakti, İzmir İçin Sahur Vakti
Adana İftar Saati - Adana İmsakiye: Adana İftar Vakti, Adana İçin Sahur Vakti
Adıyaman İftar Saati - Adıyaman İmsakiye: Adıyaman İftar Vakti, Adıyaman İçin Sahur
Afyonkarahisar İftar Saati - Afyonkarahisar İmsakiye: Afyonkarahisar İftar Vakti, Afyonkarahisar İçin Sahur Vakti
Ağrı İftar Saati - Ağrı İmsakiye: Ağrı İftar Vakti, Ağrı İçin Sahur Vakti
Amasya İftar Saati - Amasya İmsakiye: Amasya İftar Vakti, Amasya İçin Sahur Vakti
Artvin İftar Saati - Artvin İmsakiye: Artvin İftar Vakti, Artvin İçin Sahur Vakti
Aydın İftar Saati - Aydın İmsakiye: Aydın İftar Vakti, Aydın İçin Sahur Vakti
Balıkesir İftar Saati - Balıkesir İmsakiye: Balıkesir İftar Vakti, Balıkesir İçin Sahur Vakti
Bilecik İftar Saati - Bilecik İmsakiye: Bilecik İftar Vakti, Bilecik İçin Sahur Vakti