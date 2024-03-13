İftar Saati ve İmsakiye 2024 - İftar Vakti, Sahur Vakti - İl İl İftar Saatleri ve Sahur Vakitleri

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

Ramazan, İslam takvimine göre dokuzuncu aydır ve Müslümanlar için oruç tutma ayıdır. Bu dönemde, Müslümanlar, tan yerinin ağarmasından (sahur), gün batımına kadar (iftar) hiçbir şey yemeden ve içmeden oruç tutarlar. Orucun amacı, disiplin, özdenetim ve manevi arınma sağlamaktır. Sahur, gün doğmadan önceki son öğün olarak, oruca başlamadan önce yenir. İftar ise gün batımında orucun sona erdirildiği zamandır ve genellikle su ve hurma ile açılır. Ramazan, aynı zamanda bir ibadet, dua ve hayırseverlik ayıdır. Ayrıca Ramazan ayı, yardımlaşma, paylaşma ve toplum içindeki bağları güçlendirme gibi sosyal yönleriyle de önem taşır. Bu ayın sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanır.