İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayının ilk sahuru ardından gözler iftar vakitlerine çevrildi. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların iftar saatlerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri paylaşıldı. Peki, 2023 Ramazan ayının ilk iftarı saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri

İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi - 1

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda mübarek ramazan ayı bugün başladı. Ramazanın ilk orucunu tutan vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte 2023 il il iftar saatleri...

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İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi - 2

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da ilk sahur sabaha karşı saat 05.31'de yapıldı. İlk iftar ise 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.25'de açılacak.

İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi - 3

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da ilk iftar 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.10'da yapılacak.

İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi - 4

İZMİR'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

2023 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

İzmir'de ilk iftar 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.32'de açılacak.

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İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi - 5

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA TUTULACAK

2023 imsakiyesine göre en erken iftar (18.25) Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü en geç iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

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