İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA TUTULACAK

2023 imsakiyesine göre en erken iftar (18.25) Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü en geç iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.