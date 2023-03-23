İftar vakitleri 2023: İlk iftar saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir) İşte il il Ramazan imsakiyesi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda mübarek ramazan ayı bugün başladı. Ramazanın ilk orucunu tutan vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte 2023 il il iftar saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da ilk sahur sabaha karşı saat 05.31'de yapıldı. İlk iftar ise 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.25'de açılacak.
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre; Ankara'da ilk iftar 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.10'da yapılacak.
2023 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
İzmir'de ilk iftar 23 Mart 2023 Perşembe akşamı saat 19.32'de açılacak.
2023 imsakiyesine göre en erken iftar (18.25) Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü en geç iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.