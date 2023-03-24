İftar vakitleri: Bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir... 81 il için imsakiye bilgileri paylaşıldı

"On bir ayın sultanı" ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de 2023 imsakiyesi oldu. Vatandaşlar, imsakiye bilgileri ile illerindeki sahur ve iftar saatlerini görüntüleyebiliyor. İftar saati, güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlendiği için, yılın yeri ve zamanına göre değişiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da oruç bugün (24 Mart) 19.26'da açılacak.
Ankara'da ikinci gün iftarı 19.11'de yapılacak.
İzmir'de ikinci gün orucu 19.33'de açılacak.
2023 imsakiyesine göre en erken iftar Iğdır'da yapılacak. Ramazanın en geç iftarı ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, oruca niyet edilmesiyle ilgili şu bilgileri verdi: Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremlerden etkilenen kent merkezi ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerine "ramazan sokakları" temalı çalışma gerçekleştiriliyor.
Karagöz ve Hacivat gösterilerinin gerçekleştirildiği çadırlarda çocuklara eski ramazan geleneklerini görme imkanı sunuluyor.