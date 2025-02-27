İftar ve sahurun olmazsa olmazı hurma satışlarında yoğunluk

Türklerin en çok tercih ettiği hurma çeşitlerinden biri olan Mebrum hakkında da bilgi veren Özcan, şunları ekledi: "Mebrum hurmasının iki çeşidi bulunuyor. Fiyatları 475 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Bu yıl, müşterilerimizin talebi üzerine Mecdul cinsini de getirdik. Etli hurma sevenler için ideal bir seçenek. Tabii ki, Peygamber hurması da ilgi görüyor. Bu hurma, Peygamber Efendimizin bizzat diktiği ağaçtan geldiği rivayet edilen ‘acve' bir türdür ve hem Ramazan için hem de şifa niyetiyle birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor."





