İftar ve sahurun olmazsa olmazı hurma satışlarında yoğunluk
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 11 ayın sultanı Ramazan Ayının yaklaşmasıyla birlikte hurma satışlarında da yoğunluk yaşanmaya başladı. Cuma gecesi sahur ile başlayacak olan mübarek ay öncesinde, vatandaşlar iftar ve sahur sofraları için hurma alışverişine yönelirken, esnaflar da tezgâhlarını Ramazan'a uygun şekilde hazırlıyor.
Bu yıl Medine hurması başta olmak üzere farklı hurma çeşitleri raflardaki yerini alırken, fiyatlar 100 liradan başlayıp 550 liraya kadar çıkıyor. Hurma satıcıları, en çok talep gören çeşitlerin başında siyah hurma olarak bilinen Safavi ve Meşruk hurmasının geldiğini belirtiyor.