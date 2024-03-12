İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi)
Ramazan ayının ikinci gününde oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen ve iftar için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanı saatini bekliyor. İftar vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar bulundukları ilin iftar saati için 2024 imsakiyesini araştırıyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta?
Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan ayının ikinci gününde oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 12 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.