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İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi)

Ramazan ayının ikinci gününde oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen ve iftar için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanı saatini bekliyor. İftar vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar bulundukları ilin iftar saati için 2024 imsakiyesini araştırıyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta?

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 1

Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan ayının ikinci gününde oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 12 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da ilk oruç bugün (12 Mart) 19.14'da açılacak.

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 3

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da ilk gün iftarı 18.59'de yapılacak.

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 4

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2024 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

İzmir'de ilk oruç bugün 19.22'de açılacak.

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart Salı iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 5

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının ikinci günü, 12 Mart akşamı (bugün) açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.

Bu yıl; Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

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