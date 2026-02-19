İftara saatler kala fırıncıların yoğun mesaisi başladı
19.02.2026 15:42
AA
Ramaza'nın ilk gününün gelmesiyle tüm Türkiye'yi iftar heyecanı sardı. Fırıncıların ise "ramazan pidesi" mesaisi başladı.
FIRINCILARIN YOĞUN MESAİSİ
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideleri iftar saatine yetiştirmek için fırın ustaları yoğun tempoda çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde unu kazanlara dolduran ustalar, yaklaşık bir saat süren yoğurma işleminin ardından hamuru dinlenmeye bırakıyor. Dinlenen ve belirlenen gramajlara göre bezelenen hamura pide formu veriliyor.
ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR
Vatandaşların arzusuna göre hazırlanan pidelerin susamlı ve yumurtalı olarak çeşitleri bulunuyor. Çoğu fırında pideler hala odun ateşinde pişiyor. Odun ateşiyle ısıtılan fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişiriliyor. Ustalar, gün boyu üretimlerini aralıksız sürdürüyor.
Pide ustası Tuncay Kızılarslan, iftar saatlerine yakın fırın önlerinde yoğunluk olduğunu dile getirerek çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
BÜYÜKŞEHİRLERDE PİDE 25 LİRA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara İstanbul ve İzmir'de ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu. Ramazan pidesinin fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla belirlendi.