İftara saatler kala fırıncıların yoğun mesaisi başladı

Vatandaşların arzusuna göre hazırlanan pidelerin susamlı ve yumurtalı olarak çeşitleri bulunuyor. Çoğu fırında pideler hala odun ateşinde pişiyor. Odun ateşiyle ısıtılan fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişiriliyor. Ustalar, gün boyu üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Pide ustası Tuncay Kızılarslan, iftar saatlerine yakın fırın önlerinde yoğunluk olduğunu dile getirerek çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.