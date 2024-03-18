İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi
Denizli'de iftara yetişmeye çalışan Alaattin Cunkuş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Cunkuş'un otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendiğini görüldü. Kaza ile ilgili souşturuşturma da başlatılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana gelen kazada, H.Y. (22) yönetimindeki otomobil, iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş'a çarptı.