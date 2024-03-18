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İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi

Denizli'de iftara yetişmeye çalışan Alaattin Cunkuş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Cunkuş'un otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendiğini görüldü. Kaza ile ilgili souşturuşturma da başlatılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 1

Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana gelen kazada, H.Y. (22) yönetimindeki otomobil, iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş'a çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 2

Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş, metrelerce ileriye düştü.

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 3

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. 

Sürücü H.Y. gözaltına alınırken, Alaattin Cunkuş’un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 4

METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

Cunkuş’un hayatını kaybettiği kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 5

Görüntülerde araç trafiğinin yoğun olduğu sırada elindeki ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan Cunkuş’un orta refüje yaklaştığı sırada hızla gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 6

Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş’un metrelerce ileriye düştüğü görüldü.

İftara yetişemeye çalışırken feci şekilde can verdi - 7

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, gözaltındaki sürücünün bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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