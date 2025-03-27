İftarda tandır, sahurda kete: Vazgeçilmez oldu, mideyi yormuyor

Diğer günlerde talep var ama ramazanda daha çok tercih ediliyor. Onun için bizde elimizden geldiği kadar müşterilerimize iyi hizmet verme adına mesai harcıyoruz. Ketenin şu dönemde çok çeşidi var ama biz sadece 2 çeşit yapıyoruz. İçli ve cevizli olarak. İçsiz ve tahinli yapanlar da var. Bizim gerçek ketemiz içli kete. İçsiz keteleri mide sorunları olanlar tercih ediyor.