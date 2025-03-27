İftarda tandır, sahurda kete: Vazgeçilmez oldu, mideyi yormuyor
Erzincan'da vatandaşlar iftar sofralarında tandır ekmeği, sahurda ise keteden vazgeçmiyor. Kent merkezinde tandır ekmeği ve kete üretimi yapan Tuncay Cantekin, "Tandır ekmeği mideyi yormadığı için, tereyağı, süt, un, tuzdan hazırlanan ve içerisine ceviz konan tandır ketesi ise oruç tutanları tok tuttuğu için vatandaşlar ramazanda bolca tüketiyor" dedi.
Zengin yemek kültürüyle bilinen Erzincan'da vatandaşlar ramazan ayında tandır ekmeği ve keteyi tercih ediyor.