İftarda top değil molotof patladı! "3. kez başımıza geliyor, gerekirse Adalet Bakanına gideceğim"

"BEN ONA TAŞ ATTIM, O DA BANA ATTI"

Görgü tanığı komşu Süleyman Uysal ise “Ben orucumu açmak için içeriye girmiştim. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Eşimden dışarıya bakmasını istedim. Eve ateş atmışlar, onu görmüş. Ben hemen dışarıya çıktım adamı tanımıyorum, adamın yüzü kapalıydı. Geldim burada bir kişinin elinde şişe vardı, galiba içindeki benzindi. Yüzü kapalı adam kaçtı gitti. Sonra diğeri benzinle geliyor, yerden taş alıp attım, o da bana attı. Sonra bisiklete binip kaçtılar” dedi.