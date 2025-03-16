İftarda top değil molotof patladı! "3. kez başımıza geliyor, gerekirse Adalet Bakanına gideceğim"
Karaman'da tam da iftar saatinde gelen bisikletli 2 saldırgan, camlarını kırdıkları müstakil eve molotofkokteyli attı. Evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Dün mağdur ev sahibi Turgut Özkal'ın yeğeni Murat Özkal'ın evi yine iftar saatinde, 4 ay önce de kız kardeşinin evi aynı yöntemle yakılmıştı. Özkal, “Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Gerekirse Adalet Bakanına kadar çıkacağım.” dedi.
Önce kardeşi sonra yeğeni, şimdi de kendi...
Karaman'da bir aile 3. kez molotoflu saldırıya uğradı.