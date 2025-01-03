Iğdır'da halay başını kimseye kaptırmayan kadından baltalı önlem
Iğdır'ın Karakuyu köyünde geçen haftalarda düzenlenen bir sünnet töreni, eğlenceli anlara sahne oldu.
Iğdır'ın Karakuyu köyünde düzenlenen bir sünnet töreni özellikle halay çeken köylüler arasında, sürekli halay başını kimseye kaptırmayan bir teyze dikkatleri üzerine çekti. Halayın başına geçen teyze, halay başını elinde tutmaya devam etmek için ilginç bir önlem aldı. Halayın başını kendisinden almak isteyenlere karşı baltayı göstermek suretiyle adeta bir tehdit oluşturdu.