Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi

Sürüngenler arasında nadir görülen türlerden olan Kafkas keleri, Iğdır'da görüntülendi.

27.06.2020 - 10:00

Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi - 1
Dünyada, Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşıyor.
Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi - 2
Burada 2017 yılında görüntülenerek kayıt altına alınan Kafkas keleri, doğada en zor görülebilen sürüngen türleri arasında bulunuyor.
Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi - 3
Bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas keleri, birçok doğa fotoğrafçısının da görüntülemek istediği türler arasında yer alıyor.


Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi - 4

Kafkas kelerinin, Ağrı Dağı eteklerindeki Yazlık köyü kırsalında haber çalışması yapan muhabirler tarafından fotoğraflandı. 

Iğdır'da Kafkas keleri görüntülendi - 5

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