İğne atsan yere düşmez: 7'den 70'e herkes oradaydı
Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bununla birlikte Akyazı Belediyesi tarafından 3. Aktepe Kızak Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte aileler, çocukları ile birlikte karın keyfini doyasıya çıkardı. 7'den 70'e herkesin akın ettiği ve kayak merkezlerini aratmayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bu çerçevede, Akyazı Belediyesi Güzlek Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı Belediyesi geleneksel hale getirdiği kızak şenliğinin 3'üncüsünü Aktepe'de düzenledi.