İğne atsan yere düşmez: 7'den 70'e herkes oradaydı

"BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDU"

Şenlikte konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bu yıl şenliğin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Aslında hazırlıklıydık ama bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Çarşı içinden belediye otobüslerimizle servis yapıyoruz, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde kızak ve çeşitli ikramlar da sunuyoruz. Etkinliğimizi her sene daha da geliştiriyoruz. Buranın adı Aktepe; çocuklarımız, ailelerimiz, büyüklerimiz buraya gelip gönüllerince eğleniyorlar. İlçe dışından da gelen çok oldu ve gelenlerin çoğu sosyal medyadan duyarak geldiğini belirtti. Biz iki gün Akyazı Belediyesi'nin kızak şenliği olarak düzenliyoruz ve her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Şenlik dışında kar olduğu sürece bu bölge faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımızı burada eğlendiriyoruz dolayısıyla bizde eğlenmiş oluyoruz" dedi.





