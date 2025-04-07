İğne ve iplikle ailesinin geçimini sağlıyor: Hem eşine bakıyor hem de el emeği ürünler üretiyor
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Meral Mıdıkoğlu, beyin kanaması geçiren eşi ve üniversite okuyan çocuğunun geçimini, yaptığı iğne oyası ürünlerini Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz bir şekilde kadınların hizmetine sunduğu 'El Emeği Çarşısı’nda satarak sağlıyor.
Uzun yıllar Kocaeli Gebze’de yaşayan Meral ve Yılmaz Mıdıkoğlu çifti 2 yıl önce memleketleri Ünye’ye dönme kararı aldı. Ünye’ye yerleşmelerinin üzerinden bir ay sonra Yılmaz Mıdıkoğlu beyin kanaması geçirdi. Bu hastalık süreci sonrası önemli bir sağlık sorunu yaşayan Mıdıkoğlu bakıma muhtaç hale geldi.