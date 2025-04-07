İğne ve iplikle ailesinin geçimini sağlıyor: Hem eşine bakıyor hem de el emeği ürünler üretiyor

Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi El Emeği Çarşısı’na başvurdum ve burada satışlar yapmaya başladı. Çok fazla müşterimiz oldu. Satışlarımız arttı, telefonlarla siparişler almaya başladık. Hem eşimin ihtiyaçlarını gideriyor hem de burada ücretsiz bir şekilde ürünlerimizi satabiliyoruz. Burası aynı zamanda bir aile ortamı sıcaklığında. Benim gibi birçok kadın arkadaşımda burada satış yapıyor. Bize bu imkânı sunan ve bize destek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.