İğneada faciasında beş kamu görevlisine dava açıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Rahim Zobu, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Yüksel Akış ile olayın yaşandığı dönem İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Ören ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel hakkında, her bir maktul ve yaralı için ayrı ayrı ceza talep edildi.

Savcılık, sanıklar hakkında "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla, "kasten yaralama" suçundan ise 9 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.