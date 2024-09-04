İğneada'da 6 kişinin öldüğü sel felaketi | "Ben kötü bir insan değilim"

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Bülent B, "Herkes için zor bir yıl oldu. İstenmeyen, ön görülemeyen bir olay oldu. Üzgünüm. 'Konu kapansın' diyorum ama ben dersime çok iyi çalıştım. Bana 'katil' deniyor ama bende diyorum ki beraber bulalım o katili."



Bu arada müşteki Emine Solmaz, sanığa tepki göstererek "Neden kaçtın, yavrumu öldürdün kanadımı kırdın." dedi.