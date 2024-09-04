İğneada'da 6 kişinin öldüğü sel felaketi | "Ben kötü bir insan değilim"
Kırklareli'nin İğneada beldesinde turistik kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yargılanmalar sürüyor. Kötü bir insan olmadığını ve 12 aydır tutuklu olduğunu dile getiren tutuklu sanık Bülent B., doğal afet sonucu projesinin zarar gördüğünü öne sürdü. Sanığın savunmalarına bir müşteki "Benim yeğenim de 12 aydır toprak altında." diyerek tepki gösterdi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.