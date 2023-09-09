İğneada'daki kaçak bungalov faciasında 2 tutuklama
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi ve sorumlularına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.
Sel faciasının vurduğu Kırklareli'nin turistik bölgesi İğneada'da "Sisli Vadi" olarak adlandırılan bungalov evlerinin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, "Karma çiftlik" "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.