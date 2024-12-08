İğneada'daki sel faciasında gerekçeli karar: Olayın gerçekleşeceği öngörüldü

Kararda, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bungalov yapıların Bülent Bayrak tarafından ruhsatsız şekilde inşa edildiği belirtilerek, diğer sanıklar Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ün ise usulsüz ve ruhsatsız yapılaşma ile burada turizm işletmeciliği yapıldığına dair bilgileri olmasına ve resmi işlemleri kendi adlarına yürütmelerine rağmen müsaade ederek kanun ve mevzuat uyarınca üzerlerine yüklenen dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları belirtildi.

Kararda ayrıca yeterli donanım içermeyen ve mühendislik desteği alınmaksızın yapılan bungalov tipi yapıların meydana gelebilecek sel taşkınında yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğinin öngörülebilir olduğu ifade edildi.