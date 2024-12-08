İğneada'daki sel faciasında gerekçeli karar: Olayın gerçekleşeceği öngörüldü
İğneada'daki 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel faciasına ilişkin görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, yeterli donanım içermeyen ve mühendislik desteği alınmaksızın yapılan bungalov tipi yapıların meydana gelebilecek sel taşkınında yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğinin öngörülebilir olduğu ifade edildi.
İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalovların bulunduğu bölgede meydana gelen sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama 8 Kasım'da tamamlandı.
Davanın 8'inci duruşmasında mahkeme heyeti, "Olası kasttan" cezalandırılmalarını istediği tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.
Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.
İğneada'da 6 kişinin öldüğü sel felaketi | "Ben kötü bir insan değilim"