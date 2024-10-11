İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Kırklareli'nin İğneada beldesinde turistik kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, işletmeci Bülent B.'nin de bulunduğu 4 sanığın vefat edenler yönünden "olası kast ile öldürme", yaralananlar yönünden ise "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.
İğneada'daki selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanına ilişkin işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı duruşmada mütalaa verildi.