İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru

"ÇOK SIKINTILIYIZ"

Mayının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçı Tarkan Tınmaz da şunları kaydetti:



"Teknelerimizi bağladık, malzemelerimizi indirdik. Daha 15 gün sezonumuz vardı fakat mayın bizim işimizi bozdu. Zararımız var. Şu anda mağduruz. Tayfa da yatıyor şu anda. 5 kişi çalışıyoruz, 4 ile çarpınca 20 kişi ekmek yiyor. Tekne başına 40 kişi mağdur durumda. Tezgahta fiyatlar da artacak. İnsanlar ne kadar dikkat etse de görme şansı çok zor. Bu bizi de korkutuyor. Herkes can taşıyor. Bir yanda açlık, bir yanda korku var"