İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru

Haberler - DHA 29.03.2022 - 11:22
İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından balıkçılar, tedirgin oldu. İkinci mayının bulunduğu Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avlanması, ikinci duyuruya kadar yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı 200 tekne, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamadı.
İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, balıkçıları cep telefonlarına gönderdikleri mesajlar ile uyardıklarını ve ikinci emre kadar denize açılmalarının yasak olduğunu belirtti. Ulaş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mayınların kendi avlanma bölgelerine kadar geldiğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.
200'e yakın balıkçı teknesi olduğunu söyleyen Ulaş, "Balıkçı teknelerimizle gün içinde sık sık istişare halindeyiz. Sahil Güvenlik birimleriyle beraber bilgilendirmeleri yapıyoruz. Mayın görmeleri halinde bizimle kontak kurmalarını, Sahil Güvenlik birimleri ve deniz kuvvetleriyle bilgileri paylaşacağımızı ve en kısa zamanda intikal edileceğini söylüyoruz" dedi.
Balıkçıların da bu konuda çok duyarlı olduğunu belirten Ulaş, "Hemen ilgili birimlere bilgi veriyorlar. Gündüz vakti çıkıyorlardı fakat bugün olağanüstü bir durum olduğundan dolayı balıkçılar dönmek zorunda kaldı. Diğer günlerde çıkacaklarsa da kendileriyle paylaştım, can ve mal güvenliğine dikkat edilerek çıkılması, hiçbir şekilde cisimlere yaklaşılmaması, en ufak bir durumun bizimle paylaşılmasını ve güvenlik birimlerinin olay yerine intikal edeceğini söyledik" diye konuştu.
Balıkçılardan Ferda Mezarcı, sezonun bitmesine az süre kaldığını belirterek, "Mayından dolayı mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Bu tarihten sonra kalkan balığı tutacaktık. Kalkan balığının kilosu, şu anda 600-700 lira ve ondan kazanacaktık ama maalesef mayından dolayı bazı yasaklar uygulandı. O yüzden kimse riske girmiyor. 7 yaşından beri balıkçılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.
Mayının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçı Tarkan Tınmaz da şunları kaydetti:
"Teknelerimizi bağladık, malzemelerimizi indirdik. Daha 15 gün sezonumuz vardı fakat mayın bizim işimizi bozdu. Zararımız var. Şu anda mağduruz. Tayfa da yatıyor şu anda. 5 kişi çalışıyoruz, 4 ile çarpınca 20 kişi ekmek yiyor. Tekne başına 40 kişi mağdur durumda. Tezgahta fiyatlar da artacak. İnsanlar ne kadar dikkat etse de görme şansı çok zor. Bu bizi de korkutuyor. Herkes can taşıyor. Bir yanda açlık, bir yanda korku var"
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.