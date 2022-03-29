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İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru

İstanbul Boğazı ve Bulgaristan sınırı yakınlarında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ikinci duyuruya kadar balık avlanması yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı tekneler, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamazken, paydos eden balıkçılar da Rusya-Ukrayna savaşında mayın mağduru olduklarını, zarara uğradıklarını ve avlanmak istediklerini söyledi.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 11:22

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 1

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından balıkçılar, tedirgin oldu. İkinci mayının bulunduğu Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avlanması, ikinci duyuruya kadar yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı 200 tekne, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamadı.

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 2

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, balıkçıları cep telefonlarına gönderdikleri mesajlar ile uyardıklarını ve ikinci emre kadar denize açılmalarının yasak olduğunu belirtti. Ulaş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mayınların kendi avlanma bölgelerine kadar geldiğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 3

 200'e yakın balıkçı teknesi olduğunu söyleyen Ulaş, "Balıkçı teknelerimizle gün içinde sık sık istişare halindeyiz. Sahil Güvenlik birimleriyle beraber bilgilendirmeleri yapıyoruz. Mayın görmeleri halinde bizimle kontak kurmalarını, Sahil Güvenlik birimleri ve deniz kuvvetleriyle bilgileri paylaşacağımızı ve en kısa zamanda intikal edileceğini söylüyoruz" dedi. 

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 4

Balıkçıların da bu konuda çok duyarlı olduğunu belirten Ulaş, "Hemen ilgili birimlere bilgi veriyorlar. Gündüz vakti çıkıyorlardı fakat bugün olağanüstü bir durum olduğundan dolayı balıkçılar dönmek zorunda kaldı. Diğer günlerde çıkacaklarsa da kendileriyle paylaştım, can ve mal güvenliğine dikkat edilerek çıkılması, hiçbir şekilde cisimlere yaklaşılmaması, en ufak bir durumun bizimle paylaşılmasını ve güvenlik birimlerinin olay yerine intikal edeceğini söyledik" diye konuştu.

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 5

"PAYDOS ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Balıkçılardan Ferda Mezarcı, sezonun bitmesine az süre kaldığını belirterek, "Mayından dolayı mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Bu tarihten sonra kalkan balığı tutacaktık. Kalkan balığının kilosu, şu anda 600-700 lira ve ondan kazanacaktık ama maalesef mayından dolayı bazı yasaklar uygulandı. O yüzden kimse riske girmiyor. 7 yaşından beri balıkçılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 6

"ÇOK SIKINTILIYIZ"

Mayının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçı Tarkan Tınmaz da şunları kaydetti: 

"Teknelerimizi bağladık, malzemelerimizi indirdik. Daha 15 gün sezonumuz vardı fakat mayın bizim işimizi bozdu. Zararımız var. Şu anda mağduruz. Tayfa da yatıyor şu anda. 5 kişi çalışıyoruz, 4 ile çarpınca 20 kişi ekmek yiyor. Tekne başına 40 kişi mağdur durumda. Tezgahta fiyatlar da artacak. İnsanlar ne kadar dikkat etse de görme şansı çok zor. Bu bizi de korkutuyor. Herkes can taşıyor. Bir yanda açlık, bir yanda korku var"

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 7

"TCG AMASRA" İĞNEADA AÇIKLARINDA MAYIN ARAMAYA DEVAM EDECEK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 8
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 9
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 10
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 11
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 12
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 13
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 14
İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru - 15

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