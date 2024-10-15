İHA ve drone destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'de insansız hava aracı (İHA) ve drone destekli narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İHA ve drone destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - 1

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi ekiplerince, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale Gümrük Müdürlüğü görevlilerinin destekleriyle önceden belirlenen adreslere yaklaşık 200 personelin katılımıyla şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İHA ve drone destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - 2

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un yönettiği operasyonda, çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İHA ve drone destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - 3

Narkotik köpekleri de kullanılarak söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bulunan narkotik maddelere el konuldu.

İHA ve drone destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - 4

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER