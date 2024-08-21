İHA'lardan 301 saat gözcülük! 258 yangında görev aldılar
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde özellikle yangınların erken tespitinde etkili olan insansız hava araçları (İHA), 15–18 Ağustos döneminde çıkan 258 yangında 301 saat görev yaptı.
OGM, alevlere müdahalede teknolojiden en üst düzeyde yararlanırken, bu mücadelede uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve arazözler de kullanılıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçlar her yıl yenilenerek sayıları artırılıyor.
Bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA, orman yangınlarına müdahalede görev alıyor.