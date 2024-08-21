İHA'lardan 301 saat gözcülük! 258 yangında görev aldılar

Türkiye, yangınların tespitine ve yönetimine yardımcı olmak için kamera, İHA ve yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi'ni de devreye aldı.



Yangınların önlenmesi ve müdahalesinde önemli görev üstlenen İHA'lar, orman yangınlarının gözlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğiliminde olan yangınlara müdahalede önemli görev üstleniyor.



İHA'lar, dar ve zorlu arazi koşullarında kullanılıyor, yatay ve dikey iniş, kalkış yapabiliyor.