Ihlamur bu yıl daha değerli: Kurak yaz, fiyatları vurdu
Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve şifa deposu olarak bilinen ıhlamur, kurak geçen yaz ve az hasat sebebiyle bu yıl daha da değerli hale geldi.
Hem faydaları hem de aromasıyla özellikle kış aylarında tercih edilen ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi, öksürüğü kesmesi, ateş düşürücü ve terletici özellikleri sayesinde solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle tanınıyor.
Ayrıca, boğaz ağrısı ve solunum yolundaki tahrişlere iyi gelmesi, iltihaplanmayı önleyici etkileri ve kemik iltihabı tedavisinde destekleyici rolüyle hem doktorlar hem de kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.