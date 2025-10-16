İhmaller ölüme götürmüştü: Minik Berra'nın eğitim gördüğü anaokulu kapatıldı
Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan ve hastanede hayatını kaybeden Berra Dizi’nin eğitim gördüğü anaokulu kapatıldı.
Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybeden Berra Dizi’nin (4), ölümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel anaokulunun faaliyetleri durduruldu.
Kararın ardından anaokulunda görev yapan öğretmen ve personeller, eşyalarını toplamaya başladı.