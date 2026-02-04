İhmaller zinciri felaketi getirdi. 6 Şubat sonrası gözler yargı sürecinde
04.02.2026 11:38
NTV - Haber Merkezi
6 Şubat deprem felaketi sonrası gözler yıkılan binalarla ilgili yargı sürecine çevrildi. Davaların bir kısmında karar açıklanırken birçoğu ise devam ediyor. Hala firari durumda olan sanıklar var. Binlerce kişiye mezar olan binaların ortak noktası ise yapım aşamasındaki kusur ve ihmaller.
Kolon kesilmesi, yönetmeliğe ve projelere uyulmaması, kaçak kat çıkılması, 6 Şubat depremlerinde yıkım getirdi.
Binlerce kişiye mezar olan binalarla ilgili davalarda, yapım aşamasındaki kusurlar öne çıktı.
İSİAS OTELİ SEMBOL DAVALARDAN BİRİ OLDU
Adıyaman'daki İsias Oteli, sembol davalardan biriydi.
KKTC'den gelen voleybolcuların da aralarında olduğu 72 kişi hayatını kaybetti.
Bilirkişi raporunda tüm sanıklar kusurlu bulundu. Raporda zemin etüdü yapılmadığı ve beton kalitesinin yetersiz olduğu vurgulandı. Ayrıca, deprem yönetmeliğine uyulsaydı yapının yıkılmayacağı da belirtildi.
Üstelik projeye aykırı olarak kaçak kat çıkılmıştı.
Otel sahibi ve mimar, 18 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Otel sahibinin oğlu 17 yıla, iki sanık ise 8 yıl 4'er aya mahkum oldu.
16 yıl ceza alan bir sanık için ise yakalama kararı çıkarıldı.
GALERİA SİTESİ
Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nde de ihmaller zinciri vardı.
3 müteahhit ve inşaat mühendisi, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gerekçeli karara göre bina, projelere aykırı inşa edildi, zeminin zayıf olduğu bilinmesine rağmen ek önlem alınmadı.
Malzeme ve yapı denetimindeki yetersizlikler ile işçilik hataları yıkım getirdi.
EZGİ APARTMANI
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı da çok tartışıldı.
35 kişinin öldüğü apartmanda, zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği öne sürüldü. Soruşturma sürecindeki bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Ancak dava dosyasına eklenen son bilirkişi raporunda "Kesilen kolonların binanın yıkılmasında etkisi yok" denildi.
Tespit, tepki çekerken ara kararını açıklayan mahkeme, son raporu kabul etmeyerek yeni bilirkişi raporu talep etti.
Firari işletmeciler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı hakkında 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
Müteahhit ile fenni mesul ise 22 buçuk yılla yargılanıyor.
Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye personeline de dava açıldı.
İnşaat ve tadilat süreciyle bağlantısı olduğu belirtilen sanıklar için 15 yıla kadar hapis istendi.
EBRAR SİTESİ
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, en fazla can kaybının olduğu yerlerden biriydi.
22 bloktan 18'i depremin ilk saniyelerinde yıkıldı ve bin 400 kişi yaşamını yitirdi.
Burada da zemin etüdü yoktu. İnşaat, yönetmeliğe uygun yapılmamıştı. Katlardaki birçok kolon, gereken şartları sağlamıyordu. Yeterli denetim ve mühendislik hizmeti de alınmamıştı. Bu hizmetlerin alınmaması, yıkımın ana nedeni olarak değerlendirildi.
Bilirkişi raporu dava sürecine yön verdi.
Sitedeki Güvenç Apartmanı ile ilgili karar açıklandı.
Müteahhit Ahmet Kara, 17 yıl 6 aya mahkum oldu. Sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı, binayı yapan kooperatifin başkanı Atilla Öz ve Tepebaşı'nın damadı Ahmet Doğan tutuklu bulunuyor.
Tevfik Tepebaşı hakkında 22 yıla kadar hapis isteniyor.
"CENNETTEN BİR KÖŞE": RÖNESANS REZİDANS
Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans, ilk depremde yan yatarak yıkıldı.
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu 269 kişi can verdi.
İddianamede, statik hesap raporuyla ilgili eksiklikler anlatıldı. Uzmanlar, "kısa kolon" etkisiyle binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti.
Davanın 4'ü tutuklu, biri firari olmak üzere 8 sanığı var ve 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar.