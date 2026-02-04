İhmaller zinciri felaketi getirdi. 6 Şubat sonrası gözler yargı sürecinde

Firari işletmeciler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı hakkında 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Müteahhit ile fenni mesul ise 22 buçuk yılla yargılanıyor.

Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye personeline de dava açıldı.

İnşaat ve tadilat süreciyle bağlantısı olduğu belirtilen sanıklar için 15 yıla kadar hapis istendi.