İi il cuma namazı vakitleri paylaşıldı: Diyanet 5 Eylül namaz saatleri

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı, bugün yurt genelindeki camilerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il cuma namazı saatlerini yayımladı. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde ezan vakitlerine göre camilere giderek namazlarını eda edecek.

Müslümanlar için haftanın en önemli günü olan cuma günü, camilerde büyük bir coşkuyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimine göre, 5 Eylül 2025 Cuma günü Türkiye’nin tüm illerinde cuma namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bulundukları şehirlere göre ezan vakitlerine dikkat ederek camilere gidecek.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Bugün İstanbul’da cuma namazı 13.08’de, Ankara’da 12.52’de, İzmir’de ise 13.15’de kılınacak. İl il cuma namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar, yaşadıkları şehir için belirlenen saatlere göre hazırlık yapacak.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı için hutbe saatinden önce camilerde yerini almak isteyenler, Diyanet’in açıkladığı resmi takvim üzerinden bulundukları ilin vakitlerini kolayca öğrenebilecek.

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MI?

Kadınların, dini konularda aydınlanmak ve yapılan va'zlardan yararlanmak üzere camilere gelmeleri yararlı olduğu gibi cuma namazını kılmaları halinde de ayrıca o günün öğle namazını kılmalarına gerek olmadığı bilinmektedir.


Kadınlara cuma namazının farz olduğunu söyleyenler, Kur'an-ı Kerim'de aksinin yer almamış olmasını ve kadınlara cuma namazının farz olmadığı hakkmdaki hadis-i şeriflerin, bazı alimlerce sened yönünden sıhhatinde tereddüt edilmiş bulunmasını, gerekçe göstermekte iseler de; İslâm müctehidleri arasında kadınlara cuma namazının farz olmadığı konusunda bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Kaldı ki, Peygamberimizden günümüze kadar da uygulama ameli tevatür halinde böyle olmuştur. Bu konudaki en önemli dayanak da budur.

