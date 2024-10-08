İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler

İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdüğü Edirnekapı surlarına giden bazı sosyal medya kullanıcıları, burada etkileşim için videolar çekmeye başladı. Duvardaki yazılardan anlamlar çıkartan da var. Semih Çelik'in vahşi cinayet sonrası surlardan atlayarak intihar ettiği sırada arkasında görünen üçüncü kişinin sırrı da çözüldü. Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis olduğu öğrenildi.

İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler - 1

Türkiye'yi dehşete düşüren İkbal Uzuner cinayetinin yaşandığı Edirnekapı surları sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim amacıyla kullanılmaya başlandı. Vahşi cinayetin işlendiği surlara giden bazı kişiler burada çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının büyük bir acının yaşandığı yerde TikTok videoları çekerek poz vermesi ve şarkılar söylemesi tepki çekti. Surlarda sprey boyayla oluşturulmuş yazının ise daha önceden yazıldığı belirlendi.

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İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler - 2

Surlarda halen cinayete ait bazı izler bulunuyor. Buna rağmen bazı kişiler meraktan, bazıları da paylaşım için vahşi cinayetin işlendiği yerlerde geziyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) de kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletmişti.

İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler - 3

Cani, daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti.

İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler - 4

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Çelik, surlardan atladığı sırada arkasında görülen kişi de merak konusu olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Kimi ona yardım eden birinin olduğunu iddia ederken, kimi de bunun sadece bir gölge olduğunu düşünmüştü.

İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler - 5

Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre; polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Semih Çelik kendini aşağı bıraktı.

İkbal vahşice katledilmişti: Cinayet mahallini gezi parkuruna çevirdiler - 6

ÖLDÜRÜLEN GENÇ KIZLAR İLE KATİLİN DİJİTAL MATERYALLERİ İNCELENİYOR

Öte yandan Semih Çelik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplandı. Hayatını kaybeden İkbal Uzuner (solda) ile Ayşenur Halil'in (sağda) telefonları ve saldırganın evindeki bilgisayarın emniyet görevlilerince inceleneceği öğrenildi.

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