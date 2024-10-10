İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem

İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdükten sonra atlayarak intihar ettiği Edirnekapı surlarında güvenlik önlemi alındı. Surlara çıkan merdivenler, demir bariyerlerle kapatıldı. Son zamanlarda surlara giden bazı sosyal medya kullanıcıları, burada etkileşim için videolar çekmeye başlamıştı.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 1

İstanbul'da Semih Çelik'in (19) iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

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İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 2

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 3

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 4

Bazı sosyal medya kullanıcılarının büyük bir acının yaşandığı yerde TikTok videoları çekerek poz vermesi ve şarkılar söylemesi tepki toplamıştı.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 5

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 6

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim'de Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) de kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletmişti. Cani, daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 7

Öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil.

İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem - 8
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