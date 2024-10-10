İkbal vahşice katledilmişti: Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdükten sonra atlayarak intihar ettiği Edirnekapı surlarında güvenlik önlemi alındı. Surlara çıkan merdivenler, demir bariyerlerle kapatıldı. Son zamanlarda surlara giden bazı sosyal medya kullanıcıları, burada etkileşim için videolar çekmeye başlamıştı.
İstanbul'da Semih Çelik'in (19) iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.