İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü

İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdüğü Edirnekapı surlarına giden bazı sosyal medya kullanıcıları, burada etkileşim amaçlı videolar çekmeye başladı. Semih Çelik'in vahşi cinayet sonrası surlardan atlayarak intihar ettiği sırada arkasında görünen üçüncü kişinin sırrı da çözüldü. Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis olduğu öğrenildi.

İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü - 1

Türkiye'yi dehşete düşüren İkbal Uzuner cinayetinin yaşandığı Edirnekapı surları sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim amacıyla kullanılmaya başlandı. Vahşi cinayetin işlendiği surlara giden bazı kişiler burada çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının büyük bir acının yaşandığı yerde TikTok videoları çekerek poz vermesi ve şarkılar söylemesi tepki çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü - 2

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) de kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletmişti.

İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü - 3

Cani, daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti.

İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü - 4

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Çelik, surlardan atladığı sırada arkasında görülen kişi de merak konusu olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Kimi ona yardım eden birinin olduğunu iddia ederken, kimi de bunun sadece bir gölge olduğunu düşünmüştü.

İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü - 5

Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre; polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Semih Çelik kendini aşağı bıraktı.

İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü - 6

Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner (solda) 1 yıl önce ilişkilerini sonlandırmış. Katil, kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (sağda) evinde öldürmüş.

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