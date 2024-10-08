İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü
İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdüğü Edirnekapı surlarına giden bazı sosyal medya kullanıcıları, burada etkileşim amaçlı videolar çekmeye başladı. Semih Çelik'in vahşi cinayet sonrası surlardan atlayarak intihar ettiği sırada arkasında görünen üçüncü kişinin sırrı da çözüldü. Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis olduğu öğrenildi.
Türkiye'yi dehşete düşüren İkbal Uzuner cinayetinin yaşandığı Edirnekapı surları sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim amacıyla kullanılmaya başlandı. Vahşi cinayetin işlendiği surlara giden bazı kişiler burada çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.
Bazı sosyal medya kullanıcılarının büyük bir acının yaşandığı yerde TikTok videoları çekerek poz vermesi ve şarkılar söylemesi tepki çekti.