İkbal'i vahşice katletmişti: Cinayet mahalli gezi parkuruna döndü

GÖRÜNTÜLERDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Çelik, surlardan atladığı sırada arkasında görülen kişi de merak konusu olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Kimi ona yardım eden birinin olduğunu iddia ederken, kimi de bunun sadece bir gölge olduğunu düşünmüştü.