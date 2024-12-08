İki ay dükkanını kapatıp gidiyor! Açınca akın akın geliyorlar... Gripten korunmak isteyenler bu dükkana koşuyor

"TURŞU SUYUNA DAHA ÇOK TALEP OLUYOR"

En çok turşu suyu, salatalık ve lahana turşusu sattığını belirten Atalay, “Yaklaşık 13 yaşımdan beri bu meslekle uğraşıyorum. Turşuculuk biz de baba mesleğidir. Biz yazları Temmuz ayında dükkânımızı yaklaşık 2 ay kapatıyoruz. İmalata giriyoruz, turşularımızı kuruyoruz. Kışın kasım ayından sonra işlerimiz hareketleniyor. En çok salatalık ve lahana turşusu tercih ediliyor. Ayrıyeten kış mevsiminde sarımsak da çok satılanlar arasında. Sarımsak probiyotik olduğu için dikkat çekiyor. Turşuya göre turşu suyuna daha çok talep oluyor diyebilirim. Yazın genellikle başka turşucular dükkânlarını kapatmıyor. Biz kapatıyoruz çünkü koruyucu madde kullanmıyoruz. Turşu suyunun içerisinde elma sirkesi, sarımsak, lahana suyu gibi ürünler mevcut. Bu ürünlerin hepsi birleştiği zaman probiyotik etkisi oluşturuyor. Kış aylarında müşteriler gripten korunmak için turşu suyuna yöneliyor.” dedi.