İki ay dükkanını kapatıp gidiyor! Açınca akın akın geliyorlar... Gripten korunmak isteyenler bu dükkana koşuyor
Eskişehir'de 22 yıldır turşuculuk yapan Ünal Atalay, kış mevsiminin gelmesi ile satışlarının oldukça iyi gittiğini belirtirken, vatandaşları yazın satılan ve koruyucu madde içeren turşulara karşı uyardı. Atalay, "Biz yazları Temmuz ayında dükkânımızı yaklaşık 2 ay kapatıyoruz. İmalata giriyoruz, turşularımızı kuruyoruz. Kışın kasım ayından sonra işlerimiz hareketleniyor." dedi.
Gripten korunmak isteyenler turşuya yöneliyor...