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İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti

Antalya'nın Kepez ilçesinde Halit Can Sakman, iki ay önce evlenip maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma yaşadığı eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletti.

İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti - 1

Bir kadın daha cinayete kurban gitti. 

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda iki ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı.

Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti - 2

ÖLDÜRÜP SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı yerde hareketsiz buldu.

Karnında kesi bulunan Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halit Can Sakman ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti - 3

ARKADAŞINI ARAYIP İTİRAF ETMİŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti.

H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti - 4

ANNE SİLİFKE'DEN GELDİ

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazenin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi.

İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti - 5

Her ikisi de hemşire olan Sevcan Demir ve Halit Can Sakman çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları ifade edildi.

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