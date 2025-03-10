İki ay önce evlendiler: Eşini satırla katletti
Antalya'nın Kepez ilçesinde Halit Can Sakman, iki ay önce evlenip maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma yaşadığı eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletti.
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda iki ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı.
Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu.