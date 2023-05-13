İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 kara yolu Atatürk Bulvarı'nın Yalova istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen F.E. idaresindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ikiye ayrıldı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın ön kısmı yaya üst geçidine, arka kısmı ise ilçe belediye binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada sürücü F.E. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diğer bir kaza da Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.