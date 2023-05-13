İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 kara yolu Atatürk Bulvarı'nın Yalova istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen F.E. idaresindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

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İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın ön kısmı yaya üst geçidine, arka kısmı ise ilçe belediye binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada sürücü F.E. yaralandı.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 3

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 4

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 5

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 6

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 7

DİĞER BİR KAZA DA ADANA'DA

Diğer bir kaza da Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu.

İki ayrı kazada otomobiller ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - 8

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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