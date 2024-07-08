İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma"
Düzce ve Bolu belediye başkanları arasında Bolu Dağı tartışması yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Özlü, Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olduğunu ifade etti. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ise Özlü'ye "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol." sözleriyle yanıt verdi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesaplarından Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olduğunu ifade eden paylaşımda bulundu.