İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma"

Özlü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı.'"