İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma"

Düzce ve Bolu belediye başkanları arasında Bolu Dağı tartışması yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Özlü, Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olduğunu ifade etti. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ise Özlü'ye "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol." sözleriyle yanıt verdi.

İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 1

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesaplarından Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olduğunu ifade eden paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 2

Özlü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı.'"

İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 3

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN YANIT

Özlü'nün açıklamalarına CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek şu cevabı verdi:

İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 4

"Düzce'nin mevcut belediye başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol."

İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 5
İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 6
İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 7
İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 8
İki başkanın Bolu Dağı tartışması | "Doğru adı Düzce Dağı" - "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma" - 9
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