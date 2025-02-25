İki bileziğe 3 günlük bebeklerini evlatlık verdiler

Ünal çifti bebeğin evde doğduğunu söyleyip hastane raporu olmadan Sefa ismini verdikleri erkek bebeği nüfuslarına kaydettirdi. Evlatlık olduğunu bilmeden büyüyen Sefa Ünal, eğitimini tamamlamasının ardından tekstil fabrikasında çalıştı. Daha sonra vatani görevini yapmak için Ankara’nın Balgat ilçesine gitti.

Askerlik görevini tamamlayan Sefa Ünal, 21 Şubat 2024'te Bursa’ya döndü. Sefa’nın evlatlık olduğunu ancak aradan geçen 21 yıl sonra açıklayan Ünal çifti, 3 günlük bebekken komşusu Gül H. ve Barış H’nin 2 bilezik karşılığında kendilerine getirdiğini söyledi. Evlatlık olduğunu öğrenen Sefa Ünal’ın hayatı alt üst olsa da, biyolojik anne ve babasını aramaya başladı.

AİLESİNİN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Komşusu Gül H’ye defalarca gerçek ailesinin kim olduğunu sorsa da bir karşılık alamayan Ünal’a iddiaya göre daha sonra Gül H. 15 bin lira para verdikleri taktirde İstanbul’dan bir kadın tutup annesiyle bir irtibat kurabileceğini söyledi. Ünal çifti, bütçesi olmadığı için parayı vermeyi reddedince Gül H. ''Zor bulursunuz. Ölsem de Sefa'nın ailesinin kim olduğunu söylemeyeceğim, bu sır mezara kadar bende kalacak'' diyerek tüm ısrara rağmen genç adamın ailesinin kim olduğunu söylemedi.

''BİR DEDİĞİM İKİ EDİLMEDİ''

Kendisini evlatlık alan ailesiyle çok iyi bir hayat yaşadığını belirten Sefa Ünal, "21 yıllık hayatım çok iyi geçti, el üstünde tutuldum. Bir dediğim iki edilmedi. Belki kendi öz çocukları olsaydı bu kadar çok sevmezlerdi, bir dediğimi hiçbir zaman ikiletmediler" şeklinde konuştu.