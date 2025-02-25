İki bileziğe 3 günlük bebeklerini evlatlık verdiler

''ELİNİ VİCDANINA KOY''
Gerçek ailesini sadece komşusu Gül H.’nin bildiğini söyleyen Sefa Ünal kendisine seslenerek, "Ben 3 günlükken beni aileme veren komşuma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, senin de çocukların var. O kadar çok şey yaşandı ki iyisiyle, kötüsüyle bu kadar geldi. Kaç aydır psikolojim, mental sağlığım iyi değil. Ben ne olursa olsun öğrenmek istiyorum. Ailem öldüyse de mezarına gitmek istiyorum. Hayattalarsa dünya gözüyle bir oturup konuşmak istiyorum. Ne olur elini vicdanına koy, artık bana gerçekleri söyle" dedi.
''YAŞI KÜÇÜK DİYE ASKERDEN GELMESİNİ BEKLEDİM''
Sefa’nın evlatlık olduğunu psikolojik olarak kaldırabileceği yaşa kadar beklediklerini ifade eden Döndü Ünal, "Bizim kapının önünde geldiler, yalvarıyorlar 'ne olur alın' diye. Akrabalarım da 'o çocuğu kurtarın' dediler. Çocuğu görür görmez çok sevdim ama ilk başta cesaret edemedim. Kapının önünde 3 günlük çocuğu kucağıma verdiler, elimizden 2 bilezik alıp gittiler. 7 yaşına gelince komşum Gül’e yalvardım 'artık gerçeği söyleyelim' dedim. Gül’de ‘hayır beni karşınızda bulursunuz, onun artık kimi kimsesi yok’ dedi. Öylece bu güne kadar geldi. Ben de çok küçük kaldıramaz, askerden gelince söylerim dedim" şeklinde konuştu.
''ANNEM KİM DEYİNCE KAHROLUYORUM''
Gerçeği bir tek komşusu Gül H.’nin bildiğini söyleyen Döndü Ünal, "Sefa evlatlık olduğunu öğrendikten sonra Gül bana geldi, ‘Sen bana 15 bin lira ver, ben İstanbul’dan bir kadın tutayım, Sefa’nın annesini arasını bulsun’ dedi. Benim o kadar bütçem yok ki zaten, eşim inşaatta çalışıyor. Sefa’nın anneye, babaya hiç bir şeye ihtiyacı yok. Yavrumun evi barkı var, ben onu çok seviyorum. Ama 'annem kim' deyince ben kahroluyorum, çok üzülüyor. Evde mi doğdu, hastanede mi belli değil. Her şey Gül’de bitiyor. Gerçeği bir tek o biliyor" dedi.