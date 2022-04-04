İki buzağı ve sekiz kediyle aynı evi paylaşıyorlar

"BUZAĞILAR DOĞUNCA BENİM ARKADAŞIM OLDU"

Kedilerden sonra buzağılara da çok alıştıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Buzağılar yattığında ben yanlarına gidiyorum, ben yattığımda onlar yanıma gelip yatıyor. Çok seviyorum onları, bir yere gittiğimde aklım hep burada kalıyor. Vakit kaybetmeden eve geri geliyoruz. Yıllar önce köyün dışındaki bir eve taşındık. Köyden uzak olunca arkadaşım da kalmadı. Buzağılar doğunca benim arkadaşım oldu. Onlarla dertleşiyorum."