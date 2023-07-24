İki grubun silahlı kavgası Serpil’i yaşamdan kopardı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. O sırada sokakta olan ve olayla ilgisi bulunmayan Serpil Temiz, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Temiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İki grubun silahlı kavgası Serpil’i yaşamdan kopardı - 1

Gaziantep’te husumetli iki grup arasındaki kavgada, olayla ilgisi bulunmayan bir kadın kurşunların hedefi oldu.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta husumetli iki grup arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahlarla ateş etti.

Bu esnada M.A.’nın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar olayla ilgisi olmayan Serpil Temiz'e isabet etti.

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İki grubun silahlı kavgası Serpil’i yaşamdan kopardı - 2

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Serpil Temiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Temiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serpil Temiz'in ölümüne neden olan M.A. isimli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A’nın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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