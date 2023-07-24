İki grubun silahlı kavgası Serpil’i yaşamdan kopardı

Gaziantep’te husumetli iki grup arasındaki kavgada, olayla ilgisi bulunmayan bir kadın kurşunların hedefi oldu.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta husumetli iki grup arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahlarla ateş etti.

Bu esnada M.A.’nın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar olayla ilgisi olmayan Serpil Temiz'e isabet etti.