İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocukların da olduğu iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Sopaların kullanıldığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Saldırganlardan bazıları kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında çocukların da olduğu iki grup henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.