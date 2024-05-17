İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocukların da olduğu iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Sopaların kullanıldığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Saldırganlardan bazıları kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında çocukların da olduğu iki grup henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 2

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 3

Sopaların da kullanıldığı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 4

Kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 5

Sopalarla, çocukların da olduğu gruba saldıranların bazıları, polisleri görünce olay yerinden kaçtı.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 6

Bir vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 7
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