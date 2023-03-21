İki güne dikkat! Yağmurlu hava geri dönüyor

Geçtiğimiz bir hafta boyunca ülke genelinde etkisini gösteren yağmurlu hava başta Batı bölgeleri olmak üzere etkisini azaltmış ve hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı.
Bugün ülke genelinde güneşli hava hakim olurken, Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çarşamba Batı bölgelerde yağmurlu hava geri dönecek. Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü tüm yurtta yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Deprem Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA: Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE: Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.