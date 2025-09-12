İki hırsızdan "Soyguna gidiyoruz" paylaşımı! Altınları bozdurup eğlence yapmışlar

ALTINLARI BOZDURUP ARABA ALDILAR

Soygunla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi.

Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.'nin iki şüpheliyi otomobille alıp, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve götürdüğü saptandı.

Altınları, ilçedeki bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin, Osmaniye'ye giderek bir otomobil satın aldığı ve kente dönmek üzere yola çıktığı belirlendi.