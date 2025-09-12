İki hırsızdan "Soyguna gidiyoruz" paylaşımı! Altınları bozdurup eğlence yapmışlar
Adana'da kuyumcuyu soyan iki hırsız ile bir suç ortağı tutuklandı. Hırsızların soyguna giderken sosyal medyada paylaşım yaptıkları, çaldıkları altınları bozdurup paraları sayarken video çektikleri ortaya çıktı.
Adana'da bir kuyumcuyu soyan hırsızların, soyguna gittikleri anları sosyal medyada paylaştıkları, çaldıkları altını bozdurup saklandıkları evde eğlence yaptıkları belirlendi.
İki hırsız ile onların suç ortağı bir kişi yakalanarak tutuklandı.