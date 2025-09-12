İki hırsızdan "Soyguna gidiyoruz" paylaşımı! Altınları bozdurup eğlence yapmışlar

Adana'da kuyumcuyu soyan iki hırsız ile bir suç ortağı tutuklandı. Hırsızların soyguna giderken sosyal medyada paylaşım yaptıkları, çaldıkları altınları bozdurup paraları sayarken video çektikleri ortaya çıktı.

Adana'da bir kuyumcuyu soyan hırsızların, soyguna gittikleri anları sosyal medyada paylaştıkları, çaldıkları altını bozdurup saklandıkları evde eğlence yaptıkları belirlendi.

İki hırsız ile onların suç ortağı bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos saat 09.00 sıralarında Seyhan'da meydana geldi.

Yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen Suriye uyruklu Asad A. ile Abdulaziz E., kuyumcu Abdullah Damlakhı'nın (27) dükkanına girdi.

Tabancayla içeridekileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları istedi.

İKİ ÇALIŞANI VURDULAR

Şüpheliler, çalışanlardan İbrahim Kesir ile Abdurrahman Gılleh'i tabancayla ayaklarından vurdu.

Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını poşete doldurdu.

Dükkandan koşarak çıkan şüpheliler, ara sokağa girerek kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ALTINLARI BOZDURUP ARABA ALDILAR

Soygunla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi.

Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.'nin iki şüpheliyi otomobille alıp, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve götürdüğü saptandı.

Altınları, ilçedeki bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin, Osmaniye'ye giderek bir otomobil satın aldığı ve kente dönmek üzere yola çıktığı belirlendi.

ADANA'YA DÖNERKEN YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, kentin girişinde güvenlik önlemi aldı.

Yol kenarında bekleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilden indirilen üç şüpheli ile yanlarındaki Hamid H. yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan ekipler, çalınan altınların bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ele geçirdi.

Şüpheliler ile yakalandıkları otomobil, emniyete götürüldü.

PARALARI SAYIP EĞLENCE YAPTILAR

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.'nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları görüldü.

SOYGUNA GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi.

Sorguya alınan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ile Abdulaziz E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

