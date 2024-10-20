İki il için sarı kodlu uyarı: Hava sıcaklığı önce düşecek sonra yükselecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.