İki il için sarı kodlu uyarı: Hava sıcaklığı önce düşecek sonra yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), iki il için sarı kodlu uyarı verdi. Yağış ve rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olacağını bildiren MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı. Yeni haftada ise düşüş seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasında 3 ila 4 derece yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.