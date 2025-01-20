İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi

İstanbul Esenyurt'ta birlikte yaşadığı Melda Ş.'yi bıçakla yaralayan Gökhan Ö. ardından Arnavutköy'de kadının babası Deniz T.'yi silahla vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba ve kızı tedavi altına alındı. 5 suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi - 1

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde Gökhan Ö. (38), birlikte yaşadığı Melda Ş.'yi (28) saat 05.00 sıralarında bıçakla yaraladıktan sonra evden çıktı.

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İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi - 2

Melda Ş. polisi arayarak Gökhan Ö.'nün kendisini yaraladığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri Melda Ş.'nin kapıyı açmadığını fark edince çilingir yardımıyla içeri girdi.

İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi - 3

Sırt üstü yerde kanlar içerisinde yatan ve birçok yerinde kesikler olan Melda Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi - 4

ARNAVUTKÖY'DE DE KAYINPEDERİNİ VURDU

Melda Ş.'yi bıçakla yaraladıktan sonra evden ayrılan Gökhan Ö.'nün, Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında da kayınpederi Deniz T.'nin (57) evine gittiği öğrenildi.

İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi - 5

Gökhan Ö. tartıştığı kayınpederini de silahla vurdu. Zanlı, otomobil ile olay yerinden kaçarken yaralanan Deniz T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi - 6

Polis, 5 ayrı suç kaydı olan Gökhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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