İki ilçede dehşet saçtı: Esenyurt'ta bıçaklı, Arnavutköy'de silahlı saldırı düzenledi
İstanbul Esenyurt'ta birlikte yaşadığı Melda Ş.'yi bıçakla yaralayan Gökhan Ö. ardından Arnavutköy'de kadının babası Deniz T.'yi silahla vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba ve kızı tedavi altına alındı. 5 suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde Gökhan Ö. (38), birlikte yaşadığı Melda Ş.'yi (28) saat 05.00 sıralarında bıçakla yaraladıktan sonra evden çıktı.