İki ilçenin Gaziantep'e bağlanma isteği Şanlıurfa'yı karıştırdı
Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerinin Gaziantep'e bağlanması talebi, 5 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazan Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, bu kez İçişleri Bakanlığı'na dilekçe gönderip Fırat Nehri kıyısındaki 2 ilçenin referandum yapılarak Gaziantep'e bağlanmasını istedi.
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, 2018'de Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki ilçeleri Birecik ve Halfeti'nin Gaziantep'e bağlanmasına yönelik bir mektup yazıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.