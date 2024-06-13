İki ilde orman yangını

Çanakkale ve Manisa'da 4 ayrı noktada orman yangınları çıktı. Havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangınlar kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını - 1

İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde orman yangını - 2

MANİSA KULA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Günlerdir biçerdöver kaynaklı yangınlarla mücadele eden Manisa'nın Kula ilçesinde bugün saat 11.15 sıralarında başlayan ve ilk müdahalenin 11.25'te yapıldığı buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümesi sebebiyle hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verildi.

İki ilde orman yangını - 3

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını - 4

Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve jandarma ekiplerin de destek verdiği yangın sebebiyle yaklaşık 30 hektar orman, 25 hektar ziraat alanı küle döndü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilde orman yangını - 5

DEMİRCİ DE KONTROL ALTINDA

Demirci ilçesine bağlı Kuzuköy ile Kılavuzlar mahalleleri arasındaki bir buğday tarlasında da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin bahçesi ve ormana sıçradı.

İki ilde orman yangını - 6

Alevler, etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İki ilde orman yangını - 7

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam etti.

İki ilde orman yangını - 8

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında saat 14.12 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 14.15’te ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

İki ilde orman yangını - 9

ECEABAT YANGINI KONTROL ALTINDA

Orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 15 hizmet aracı, 6 treyler ve 345 personelle müdahale edildi.

Yangın yapılan hummalı çalışma sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İki ilde orman yangını - 10

YANGIN EZİNE'DE DE KONTROL ALTINDA

Ezine ilçesinin Kızılköy yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

İki ilde orman yangını - 11

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ile 2 ilk müdahale, 6 su ikmal, 3 itfaiye, 9 hizmet aracı, dozer ve 340 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilde orman yangını - 12

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesi Maden Tetkik ve Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki ilde orman yangını - 13

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İki ilde orman yangını - 14

Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını - 15

Öte yandan Bergama ilçesinde tarım alanında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını - 16
DAHA FAZLA GÖSTER