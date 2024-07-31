İki ilde orman yangını

İzmir'in Urla ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Urla'daki yangın nedeniyle 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi. İki yangın da ekipler tarafından kontrol altına alındı.

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İki ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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İZMİR

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

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İKİ SİTE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

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VALİ ELBAN YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede karadan ve helikopterle havadan incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Elban, dün il genelinde 6 yangın çıktığını, bunlardan en önemlisinin yine Urla'da gerçekleştiğini hatırlattı.

Çeşmealtı'nda rüzgarın etkili olduğuna dikkat çeken Elban, şunları kaydetti:

"Maalesef dün olduğu gibi 50-60 kilometreyi bulan ve çok sık da yön değiştiren bir rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yangın yayıldı. Dokuz dakika içerisinde orman ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. An itibarıyla 117 iş makinemiz, arazözlerimiz, su tankerlerimizle müdahale ediyoruz. Emniyetimize ait 8, jandarmamıza ait 1 TOMA'mız burada çok iş görüyor. Çünkü bu alan hem fabrika, otel, iş yerlerinin olduğu hem de yaygın bir yerleşim alanının olduğu bir bölge. Onlar da yangının buralara zarar vermemesi için gayret gösteriyorlar. Havada ise 5 uçağımız 12 helikopterimizle müdahalemiz devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü."

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Elban, hasar tespit çalışmalarının yangının söndürülmesinin ardından gerçekleşeceğini aktararak, "455 ev ve iş yerini tahliye ettik, bin 630 vatandaşımız buradan çıkartıldı. Şu an için tek sevindirici taraf herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana kıvılcım sıçrıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. Yangın çıkaran, kaynak yapan bir kişi gözaltında." diye konuştu.

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ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekiplerle 3 uçak ve 5 arazöz sevk edildi.

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Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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AYDIN

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 6 uçak, 32 arazöz ve 15 su tankeri ile 252 personel katıldı.

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Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında 350 dönümlük alan zarar gördü.

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