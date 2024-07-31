İki ilde orman yangını

Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle yangına müdahale edilmiş, karada ise 84 araç, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlar ile 404 personelle çalışma yürütülmüştü.

Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. (33) gözaltına alınmıştı.