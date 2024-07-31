İki ilde orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ile İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş ve İzmir'den orman yangını haberleri geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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İZMİR URLA'DA ORMAN YANGINI

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca kara ekiplerinin yanı sıra 2 gece görüşlü helikopterle sürdü.

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Havanın aydınlanmasıyla diğer hava araçları da çalışmalara katıldı.

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Yangında dumandan etkilenen iki Orman Genel Müdürlüğü personelinin de ambulansta ayakta tedavisi yapıldı.

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Yangın yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alındı.

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TAHLİYELER YAPILDI

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33 sıralarında çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapılmıştı.

Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilmiş, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında tahliyeleri sağlanmıştı.

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Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle yangına müdahale edilmiş, karada ise 84 araç, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlar ile 404 personelle çalışma yürütülmüştü.

Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. (33) gözaltına alınmıştı.

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KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda da dün yangın çıktı. Yangına müdahale gece de sürdü.

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Çalışmalara, 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personel katıldı.

Yangın yaklaşık 19 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

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