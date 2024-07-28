İki ilde orman yangını

Hatay'ın Hassa ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

TÜRKİYE HABERLERİ

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HATAY

İlk yangın haberi Hatay'dan geldi. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.​​​​​​​
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

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