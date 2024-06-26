İki ilde orman yangını
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
İki ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.
İki ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.
İlk yangın haberi Balıkesir'den geldi. Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 130 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da destek verildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.