İki ilde orman yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını - 1

İki ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde orman yangını - 2

BALIKESİR

İlk yangın haberi Balıkesir'den geldi. Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İki ilde orman yangını - 3

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İki ilde orman yangını - 4

Yangına 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 130 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını - 5

DENİZLİ

Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İki ilde orman yangını - 6

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da destek verildi.

İki ilde orman yangını - 7

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki ilde orman yangını - 8

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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