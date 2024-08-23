İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesi ile Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangınları çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

İki ilde alevlerle mücadele var.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2

AYDIN

Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 3

Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 4

Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 5

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 6

MALATYA

Malatya'nın Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde de henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 7

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 8

Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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