İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.